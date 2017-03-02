У Києві відкриється Музей новин

Другого березня в “Мистецькому Арсеналі” відкриється перший в Україні культурно-освітній проект Музей новин, приурочений до 20-річчя програми ТСН.

Експозиція музею налічуватиме 10 залів з інтерактивними зонами, кожна з яких присвячена певній темі. Окрема частина експозиції зосереджена навколо ста головних новин незалежної України.

У Музеї зібрали найбільш значущі експонати незалежної України: елемент одного з двигунів літака-рекордсмена Ан-225 «Мрія», нагородні статуетки Руслани і Джамали з «Євробачення», олімпійські медалі Лілії Подкопаєвої, чемпіонський пояс Віталія Кличка, «Кобзар», який побував у космосі з Леонідом Каденюком та багато іншого.

Окрім цього, за допомогою VR-окулярів можна буде потрапити до зали Верховної Ради, у зону відчуження навколо Чорнобиля або в телевізійну студію. Також організатори обіцяють, що у Музеї новин можна буде побачити найбільшу в Україні голограму — 3D-зображення Алли Мазур.

За словами генерального директора Мистецького Арсеналу Юлії Ваганової, цей проект дозволить відвідувачам розібратися у процесі творення новин та у їх наслідках для життя кожного громадянина і держави в цілому. Проект триватиме до 26 березня.