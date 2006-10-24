У рейтингу свободи преси Україна пасе задніх

Україна посідає 105 місце із 168 за ступенем свободи преси, йдеться в дослідженні міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів".

Як повідомляється в документі, найгірше справи з вільною пресою йдуть у Північній Кореї (168 місце), Туркменістані (167 місце) та Еритреї (166 місце). Правозахисники занепокоєні смертю журналістки "Радіо Свобода" Огульсапар МУРАДОВОЇ, яка померла в туркменській в`язниці у вересні 2006 року. За наявною інформацією, слідчі били жінку і застосовували до неї психотропні засоби.

Росія, де відбувається поступове обмеження свободи ЗМІ: придбання незалежних видань близькими до президента Володимира ПУТІНА промисловими групами, припинення діяльності деяких НКО, безкарне вбивство журналістів (зокрема, редактора журналу Forbes Пола Хлєбникова та оглядача "Новой газеты" Гнни Політковської), посідає 147 місце.

З інших країн СНД на 155 місці фігурує Узбекистан. Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що племінник узбецького президента, незалежний журналіст Джамшида КАРІМОВА, насильно міститься в психіатричній лікарні. Білорусія посідає 151 місце, а Україна поділила 105 позицію з Індією.

Перше місце за свободою преси поділили між собою Фінляндія, Ірландія, Ісландія і Нідерланди, де не зафіксовано жодного випадку цензури, погроз, переслідувань і насильства над журналістами. Перші 15 місць у рейтингу належать країнам Євросоюзу, за винятком Норвегії (6 місце) і Швейцарії (8 місце). Найнижча позиція з країн ЄС у Польщі, що опинилася на 58 місці, зокрема через переслідування газети, де була надрукована сатирична стаття про президента Леха КАЧИНСЬКОГО.

США втратили 36 позицій порівняно з 2002 роком, опинившись на 53 місці в результаті заяв Джорджа БУША про підозри на адресу будь-якого журналіста, що засумнівався в "війні з тероризмом", а також у зв`язку з отриманням федеральними судами повноважень вимагати в ЗМІ розкриття джерел інформації.

Франція, де продовжуються обшуки в редакціях газет і будинках журналістів, знаходиться на 35 місці рейтингу, що на 24 позиції нижче, ніж п`ять років тому. Підйом націоналістичних настроїв і створення ексклюзивних прес-клубів у Японії понизили рейтинг цієї країни на 14 пунктів з минулого року (51 місце). Данія посіла 19 місце, втративши лідерство через скандал навколо публікації карикатур на пророка Мухаммеда.

Істотна лібералізація преси відбувається в арабських країнах, чого не можна сказати про ліванські ЗМІ, чий рейтинг погіршав удвічі в результаті лівано-ізраїльського конфлікту (з 56 до 107 місця за п`ять років). Свобода преси в інших близькосхідних державах також одержала низькі оцінки правозахисників: Ізраїль знаходиться на 135 місці, Палестинська автономія - на 134.