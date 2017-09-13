В передчутті книжкового свята: у Львові готуються до 24-го Форуму видавців

Найбільший книжковий і літературний захід Центрально-Східної Європи незабаром відчинить двері для своїх відвідувачів. З 13 до 17 вересня у львівському Палаці Мистецтв та у понад 40 локаціях міста відбудеться 24-й «Форум видавців у Львові: точка творення».

За 5 днів можна буде відвідати понад 1000 культурних та освітніх заходів.

«Фокусна тема 24-го форуму – Точка творення. Форум видавців у Львові від самого початку був місцем, де творилося щось нове: книги і видавці, тексти і автори, цінності й сенси. Зараз світ дуже змінився, і ми разом спробуємо зрозуміти час, в якому живемо, щоб стати точкою творення для світу майбутнього», – зазначає президент ГО «Форум видавців» Олександра Коваль.

Форум видавців у Львові: точка творення – це:

24-ий Національний книжковий ярмарок

12-ий Міжнародний літературний фестиваль

23-ій Конкурс і церемонія вручення премії «Найкраща книга Форуму»

8-ий Всеукраїнський бібліотечний форум

6-а Благодійна акція «Третій вік: задоволення від читання»

Вже п’ять років проводяться тематичні дискусійні кластери і спецпроекти, а цього року їх аж 15!

«Основною метою цьогорічного фестивалю є створення платформи для комунікації, яка в майбутньому спричинить зародження абсолютно нових бачень. Адже пошук нових ідей є абсолютно зрозумілим в сучасному світовому контексті, бо нові візії ставали дзеркалом (і навіть рушієм) змін у суспільстві», – пояснює програмна директорка Форуму видавців Софія Челяк.

Почесні гості фестивалю: Філіп Сендс (Велика Британія), Генрі Марш (Велика Британія).

Спеціальні гості фестивалю: Карл-Маркус Ґаус (Австрія), Пітер Х. Фогтдаль (Данія), Єелле Рюмер (Нідерланди), Ян Вагнер (Німеччина), Вітольд Шабловський (Польща), Щерек Зємовіт (Польща), Дубравка Угрешич (Хорватія, Нідерланди), Каталін Доріан Флореску (Швейцарія) та ще понад 50 авторів з 25 країн світу.

Згадати, як було минулого року, можна тут.

Очікуйте на програму «Точка творення» на сайті ГО «Форуму видавців»: http://bookforum.ua

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Дар’я Бавзалук, прес-секретар

presa@bookforum.com.ua

+380 66 441 30 29

Додаткова інформація:

Організатор заходу – ГО «Форум видавців», заснована у 1995 р. Метою ГО є підвищення культурного та освітнього рівня мешканців України, налагодження міжкультурного обміну шляхом проведення різноманітних соціальних і культурних проектів, спрямованих на промоцію та розвиток української книги, української літератури та мови..

Співорганізатори: Львівська міська рада, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів, Українська бібліотечна асоціація.