Прем’єра шоу "Цирк Рекордів" від цирку "Кобзов"

«Цирк Рекордів» – шоу-програма світового рівня, без участі тварин. Шоу побудоване виключно на номерах світового рівня за участі акробатів, гімнастів, еквілібристів, жонглерів та коміків.

Головна принада шоу – колектив Gerling Group з Колумбії – переможці найпрестижнішого фестивалю циркового мистецтва в Монте-Карло 2017 року, рекордсмени Книги рекордів Гіннеса. У програмі вони демонструють три номера: «Канатоходці», «Мотоциклісти в сфері» та «Колесо сміливості», перші два з яких внесені до Книги Гіннеса.

«Цирк Рекордів» має ще одну цікавинку – унікальне «Тесла-шоу» – номер, в якому людина пропускає через себе електричний заряд в 10 тисяч Вольт. «Цирк Кобзов» чи не найперший у світі, хто включив подібний номер до свого шоу. Це світове ноу-хау, яке вимагає дуже кропіткої технічної підготовки. Номер є одним з найскладніших у програмі з технічної точки зору.

У шоу також представлено безліч інших сильних та екстремальних номерів серед яких 15-ти річна еквілібристка Вікторія Дзюба - володарка золотої нагороди 3-го Міжнародного фестивалю цирку в місті Ашдод (Ізраїль) і 6-го Міжнародного циркового фестивалю "Золотий трюк Кобзова», а так-же гран-прі на Дитячому всеукраїнському фестивалі « зірки майбутнього ».

Дует "Miracle" (Євгенія Оболоніна і Роман Хафизов) Бронзові призери 6-го Міжнародного циркового фестивалю "Золотий трюк Кобзова», призери Міжнародного фестивалю циркового мистецтва «Ідол» і Міжнародного циркового фестивалю «Місто Фігерес». Володарі спеціального призу Європейської циркової асоціації, вони по праву вважаються одним із самих естетичних акробатичних дуетів у світі.

А також клішнік із Чилі (переможець конкурсу «Іспанія має талант»), жонглери (переможці циркового фестивалю в Монте-Карло 2009 року).

Усі трюки виконуються наживо, без страховок.

Під час шоу, буде зафіксований новий рекорд цирку "Кобзов", "Найбільша кількість канатоходців в піраміді, під час виконання циркового номера», який буде занесений до Національного Реєстру Рекордів України.

Акредитація:

097-173-80-73

v.grebenyuk@kobzov.ua

Вадим Гребенюк – PR-директор цирку «Кобзов»