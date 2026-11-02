В Україні представили ще один туристичний маршрут для ветеранів

Новий маршрут в рамках нацпрограми "Подорож до себе" охоплює Львівщину і Закарпаття.

Національна програма "Подорож до себе. Шляхи відновлення", офіційно запущена в Україні у серпні 2026 року, продовжує наповнюватися новини маршрутами.

Як повідомили в пресслужбі проєкту, новий маршрут вже доступний на сайті dosebe.travel, а охоплює він Львівську та Закарпатську області.

Там на мандрівників чекають піші прогулянки полонинами, екскурсії унікальними музейними просторами, кінні прогулянки, знайомство з крафтовими виробництвами та можливість відпочити від щоденного ритму. Маршрут пролягає через Сколівські Бескиди до величних гірських вершин і містичних скель Тустані, занурює в атмосферу Мукачева й Ужгорода, а потім завершується дегустацією сирів на локальному виробництві та відпочинком на затишному ранчо в передгір'ї.

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Маршрут вже встигли випробувати на собі українські військові, в тому числі громадський діяч, блогер і ветеран Олександр Терен.

"Для ДАРТ було важливо, щоб маршрут у межах програми пройшли і оцінили самі ветерани. Тільки завдяки їхньому безпосередньому зворотному зв'язку ми можемо побачити реальні бар'єри та виклики. Це допомагає нам формувати нові стандарти української гостинності, які дійсно працюватимуть на ментальне та фізичне відновлення наших захисників і захисниць. Карпати мають колосальний природний ресурс і багато культурних можливостей, і наша мета – зробити його більш доступним для тих, хто цього найбільше потребує", – зазначила голова Державного агентства розвитку туризму України Наталя Табака.

Одночасна команда проєкту прагне привернути увагу бізнесу та суспільства до потреб військових та ветеранів, адже повага до особистих кордонів, відсутність тригерних факторів і створення атмосфери цілковитого спокою – це той базовий мінімум, яким можливо забезпечити наших захисників під час їхнього відпочинку.

Які ще маршрути пропонує українцям програма "Подорож до себе"

Як повідомляв УНІАН.Туризм, перший маршрут в рамках програми "Подорож до себе" запрошував туристів на Миколаївщину.

Наступний маршрут пропонував українцям дослідити Хмельницьку область – від Кам'янець-Подільського до Бакоти.

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