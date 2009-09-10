Ралі «Шовковий шлях»: Mitsubishi українців з помаранчевого став білим

За підсумками п`яти етапів ралі серії Дакар «Шовковий шлях» екіпаж команди «Оптима Лізинг Україна» посідає 19-е місце.

Як повідомили УНІАН у прес-службі української команди, у середу, 9 вересня, гонщики пройшли шлях від міста Бейнеу до міста Женаозен (Республіка Казахстан).

Спецділянка довжиною в 424 кілометри проходила територією Плато Устюрт - пустинним районом між північною частиною Каспію і Аральським морем. Це містичне місце, багате аномальними зонами і слідами стародавніх цивілізацій. Говорять, що на плато достатньо часто бачать міражі, зазначили в прес-службі.

У перегонах позашляховиків буквально вирвав перемогу представник заводської команди Volkswagen Жінель де ВІЛЬЄР (Giniel de Villiers). Південноафриканець пройшов 425 км спецділянки за 3 години 41 хвилину 37 секунд. Його колеги по команді зайняли 2-е і 3-е місця - Нассер Аль АТТІЯ фінішував за 7 секунд, а ще за 2 хвилини і 57 секунд фінішував Марк МІЛЛЕР. Ще один представник заводської команди Volkswagen Карлос САЙНЦ прийшов четвертим за 3 години 45 хвилин 34 секунди.

Екіпаж Вадима НЕСТЕРЧУКА і Валерія СУБОТИ з команди «Оптима Лізинг Україна» фінішував 24-м, пройшовши ділянку за 6 годин 8 хвилин 11 секунд.

У той же час, вже десять учасників залишили перегони на етапах від Казні до Женаозена. Француз Крістіан ЛАВІЄЛЬ (Christian Lavieille) на Nissan Patrol йшов у п`ятірці, але у нього зламалася коробка передач, і 9 вересня гонщик вибув із змагань. Вчора ж після старту зайнявся двигун у Філіпа ГАШЕ (Gache Philippe), і він також був вимушений відмовитися від подальшої участі в ралі.

За результатами п`яти етапів, лідером, як і раніше, залишається Н. Аль АТТІЯ із загальним часом 12 годин 13 хвилин 44 секунди. За ним слідують К.САЙНЦ з різницею у 6 годин 09 хвилин і М.МІЛЛЕР з різницею в 11 хвилин 23 секунди. В.НЕСТЕРЧУК піднявся на 19-е місце у класифікації позашляховиків із загальним часом 18 годин 56 хвилин 39 секунд.

Як зазначив В.НЕСТЕРЧУК, на п`ятий день ралі «була дуже змістовна ділянка, частково перетнули плато Устюрт, але складність траси не дуже дозволяла насолодитися пейзажами. Спочатку на спецділянці були, схожі на вчорашні, глиняні відрізки, на яких розігналися до 150 км. Але потім колія стала глибшою і рух ускладнився. Плато переповнене красивими білими скелями, але скрізь повно дрібного білого піску, і ця дрібна біла пудра ускладнювала видимість. Машина була переповнена пилом, пісок тріщав на зубах. Було кілька моментів, коли мені стало важко дихати. Довелося кілька разів уходити вбік від маршруту, прокладеного в роудбуці. За що ми і були покарані – кілька разів зловили «яму два» глибиною близько 80 см! Від декількох ударів шоломом об каркас безпеки болить голова. Але, сподіваюся, що до ранку буду у формі». При цьому він повідомив, що виявив багато помилок в роудбуці, через що багато з іменитих екіпажів неодноразово збивалися з курсу.

Гонщик зазначив, що на спецділянці вперше з`явилися гори. Кілька разів швидкісні ділянки раптово упиралися в круті підйоми - і доводилося гальмувати, щоб безпечно увійти в поворот. За словами В.НЕСТЕРЧУКА, їх «розважали розповідями про інопланетян і міражі на плато Устюрт. Але, на жаль, нічого подібного ми сьогодні не побачили. Зате проїздили повз дуже красиве висохле озеро, бачили декілька розломів землі».

За його словами, машина пройшла день гідно. «Але вночі у наших механіків буде робота з ремонту ходової – це результат спійманих ям. Зовнішніх пошкоджень не автомобілі немає, тільки від товстого шару пилу наш Mitsubishi тепер не помаранчевий, а білий», - зазначив капітан української команди.

У змаганні вантажівок у середу переміг представник команди «КамАЗ Майстер» Фірдаус КАБИРОВ, який пройшов ділянку без помилок за 4 години 05 хвилин 13 секунд. Нещасний випадок, що стався з колесом КамАЗу його колеги по команді Владимира ЧАГІНА, допоміг Ф.КАБИРОВУ закріпити свій успіх на ралі. В.ЧАГІН показав кращий час на першому контрольному пункті, але за 7 км до фінішу втратив колесо і закінчив перегони десятим. В.ЧАГІН, усунувши за допомогою партнерів по команді поломку, прийшов на 3 години 06 хвилин 03 секунди пізніше.

У той же час, не зміг вийти на старт французький екіпаж у складі Марко ПІЯНА і штурмана Алана МУЛТІНУ. Хлопці виступали під українським прапором у складі команди «Оптима Лізинг Україна» на вантажівці в групі Т4. Вантажівка «Мерседес» одержала серйозні пошкодження коробки передач і вибула з перегонів.

За результатами п`яти етапів лідером перегонів серед вантажівок залишається Ф.КАБИРОВ із загальним часом 14 годин 00 хвилин 01 секунда. Друге місце займає Де РОЙ-молодший, що відстає на 27 хвилин. А В.ЧАГІН за результатами п`яти етапів змістився на 9-е місце.

Довідка УНІАН. Ралі серії Дакар «Шовковий шлях» проходить з 5 по 13 вересня територією Росії, Казахстану і Туркменістану під егідою Міжнародної автомобільної федерації у співпраці з французькою фірмою Amaury Sport Organisation (ASO) – організатором позашляхового марафону «Дакар».

Команда «Оптима Лізинг Україна» – єдина українська команда, що бере участь в ралі Дакар, заснована у травні 2007 року для участі в марафоні «Лісабон-Дакар 2008». Засновник команди – В.НЕСТЕРЧУК, директор компанії «Оптима-Лізинг».