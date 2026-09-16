Україна готова до енергетичного перемир'я та чекає пропозицій від Росії, - МЗС

Тихий зазначив, що для припинення війни найефективнішою була б зустріч на рівні лідерів, бо в Росії лише Путін вирішує це питання.

Україна готова до енергетичного перемир'я і чекає пропозицій від Росії. Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу.

"Мало того, Україна сама пропонувала достатньо довгий час встановити таке припинення вогню, яке має бути чесним і справедливим, покривати всі необхідні сфери цього можливого припинення вогню. Якщо росіяни готові серйозно теж на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі. Ми чекаємо на це", - сказав Тихий.

За його словами, що стосується українських енергетичних об'єктів, то хотілося б, щоб були такі умови, щоб по жодному з них не використовувати будь-яких типів зброї.

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"Про це сказав президент України. Ну і росіяни, ми чекаємо, нехай скажуть, як вони це бачать", - зазначив речник МЗС України.

За його словами, над досягненням такого енергетичного перемир'я працюють США й інші країни, тому хочеться сподіватися, що і російська сторона хоче цього.

Тихий наголосив, що на сьогодні немає нової інформації щодо можливих тристоронніх перемовин.

"Є ті самі сигнали, які ви вже чули, про загальну готовність, в тому числі і росіян, проводити раунд тристоронніх переговорів. Україна ніколи не стояла на заваді таким переговорам. Нагадую просто нашу позицію, що загалом ми вважаємо, що найефективнішою була б зустріч на рівні лідерів, бо в Росії лише одна людина вирішує питання війни і миру - це Володимир Путін. Тому, якби відбулася зустріч на рівні лідерів, то Україна готова до будь-яких майданчиків, будь-яких нейтральних країн, але звісно, що це не Росія і не Білорусь, для проведення такої зустрічі. Я думаю, що така зустріч могла б дійсно принести результати і припинення війни, яку давно потрібно припинити і про це Путіну говорять усі", - наголосив речник МЗС України.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, видання Forbes писало, що паливна криза вийшла за межі Росії, сприяючи зростанню цін на дизельне паливо у США, що спонукало президента Дональда Трампа публічно закликати Зеленського та Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи - це стало новою точкою напруги у відносинах між США та Україною, які дедалі більше загострюються.

У статті додається, що президент США також закликав Росію припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.

14 вересня Трамп заявив у соціальних мережах, що Київ і Москва домовилися про взаємне припинення ударів по об’єктах енергетики. Українські чиновники заявили, що їм нічого не відомо про таку угоду, а Зеленський сказав, що "не впевнений", чи дотримається її Росія.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.

На переконання глави держави, продовольство, енергетика та інші елементи базового гарантування життя повинні бути під захистом, бо "російські удари спрямовані передусім проти цього". Він нагадав, що щодня мішенями стають українські об’єкти енергетики, портова інфраструктура, логістика, навіть склади із продовольством і фармацевтикою.

Зеленський наголосив, що Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватись будь-якої домовленості.

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