Українцям виплатять 19400 гривень на зиму: міністр пояснив, як можна витратити гроші

Допомога призначена для вразливих категорій населення, які проживають на прифронтових територіях.

Мешканцям прифронтових територій нададуть 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Допомога не матиме обмежень щодо конкретних товарів чи послуг, розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін в інтерв'ю "Українському радіо".

"19 400 грн не будуть прив'язані до якихось товарів, робіт і послуг. Тобто 19 400 виділятиметься на домогосподарство, щоб воно підготувалося до проходження опалювального сезону. І що саме потрібно купити за ці кошти, визначить саме домогосподарство", – зазначив очільник відомства.

Нагадаємо, на початку вересня уряд затвердив постанову про виплату грошової допомоги в межах програми "Зимова підтримка". У сезоні 2026–2027 років формат програми дещо зміниться: передбачено одноразову виплату 19 400 грн на проходження опалювального сезону.

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Зазначається, що допомогу отримають понад 380 тисяч родин із прифронтових громад (понад 1 мільйон людей). Подати заяву на отримання виплати можна до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або органи місцевого самоврядування. Отримати виплату можна буде на банківський рахунок або через "Укрпошту".

Хто має право на допомогу

Окремо Улютін перерахував категорії громадян, які можуть претендувати на виплату 19 400 грн:

люди з інвалідністю, одержувачі пенсії по інвалідності;

одержувачі державної соціальної допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Він виділив категорії пенсіонерів, які також мають право на цю допомогу:

ті, кому призначено надбавку на догляд: люди з інвалідністю I групи, одинокі люди з інвалідністю I, II і III групи пенсійного віку, одинокі пенсіонери, які потребують стороннього догляду;

ті, кому у 2018–2020 роках призначили тимчасову державну соціальну допомогу.

Також міністр уточнив, які саме сім'ї з дітьми моужть оформити виплату:

одержувачі допомоги при народженні дитини;

одинокі матері, які отримують допомогу на дітей;

багатодітні сім'ї з допомогою на дітей;

прийомні сім'ї з такою самою допомогою;

дитячі будинки сімейного типу;

родини патронатних вихователів;

одержувачі допомоги на проживання ВПО та отримувачі субсидій.

За словами Улютіна, для тих, хто перебуває в зоні 0–20 км від лінії фронту, кошти вже зарезервували. Кошти для мешканців територій у зоні 20–50 км зарезервували міжнародні гуманітарні партнери, які здійснюватимуть виплати в цих громадах відповідно до затвердженого переліку.

Соціальні виплати українцям – останні новини

У серпні стало відомо, що Верховна Рада ухвалила закон, спрямований на посилення державної підтримки та соціальних гарантій для сімей, у яких є люди з інвалідністю. Документ передбачає введення базової величини – нормативного грошового показника, який використовуватимуть для розрахунку розмірів державної соціальної допомоги.

Нагадаємо, раніше Кабмін розширив перелік військовослужбовців, які можуть отримувати щомісячну виплату в розмірі 50 тисяч гривень. Йдеться про звільнених із російського полону військових, які потребують тривалого стаціонарного лікування.

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