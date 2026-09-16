Атака РФ на 'Ягодин': у ДПСУ кажуть, що Білорусь знову вмикає ретранслятори

Речник ДПСУ каже, що наразі Білорусь надає активну допомогу РФ для обстрілів території України.

Атака російської окупаційної армії на пункт пропуску "Ягодин" відбулася внаслідок того, що Білорусь знову вмикає ретранслятори, які допомагають ворожим дронам проникнути вглиб території України. Про це у коментарі для Укрінформ заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами Демченка, наразі Білорусь надає активну допомогу РФ для обстрілів території України.

"В тому числі і ретрансляторами, які вмикаються на території Білорусі, підживлюють сигнал для російських "Шахедів" та "Гербер", які, власне, заходячи з території Росії, далі тримаються близько кордону з Білоруссю для того, щоб отримувати такий сигнал і мати можливість більш глибоко зайти на територію України, зокрема на західні області: Рівненщину, Волинь, Львівщину. І атака, до прикладу, по напрямку пункту пропуску "Ягодин" також здійснювалася за підтримки Білорусі", - зазначив Демченко.

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Він зауважив, що раніше, коли Білорусь отримала попередження від Президента України Володимира Зеленського про неприпустимість дій щодо підтримки Росії саме функціонуючими ретрансляторами, які підживляють сигнал, білоруси їх вимикали.

"Зараз вони знову їх увімкнули", - сказав речник ДПСУ.

Демченко також повідомив, що попри те, що білоруський напрямок залишається загрозливим, "зараз нарощення якогось ударного угруповання, яке б було поряд нашого кордону і було б готове здійснити вторгнення, немає".

Ситуація з ретрансляторами в Білорусі та удари РФ по прикордонню з Польщею

Нагадаємо, 19 червня Володимир Зеленський заявив, що Олександр Лукашенко має тиждень, щоб припинити роботу ретрансляторів у Білорусі, які допомагають коригувати російські атаки дронами по Україні. Тоді Зеленський зазначав, що відповідна техніка розташована вздовж двох прикордонних з Україною областей.

Вже 24 числа український лідер заявив, що ретранслятори в Білорусі замовкли. За його словами, було незрозуміло, чи їх просто вимкнули, чи демонтували.

У неділю, 13 вересня, на кордоні України з Польщею пролунали вибухи. Тоді росіяни атакували АЗС. Біля пункту пропуску "Ягодин" загорілися вантажівки. Двоє водіїв дістали травми.

У той же день Росія вдарила по пасажирському поїзду на кордоні з Польщею. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав.

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