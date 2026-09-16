Росія продовжить заборону на експорт дизеля на тлі скарг Трампа щодо дефіциту пального

Зазначається, що рішення уряду РФ має забезпечити внутрішній ринок паливом.

Ситуація з паливом у Російській Федерації на тлі триваючих ударів України по нафтопереробній промисловості не поліпшується. У зв’язку з цим уряд РФ ухвалив рішення продовжити заборону на експорт дизельного палива до кінця жовтня, про це повідомляє видання "Ведомости".

За словами одного з джерел, ембарго продовжать, щоб забезпечити постачання палива на внутрішній ринок. При цьому представник Міністерства енергетики РФ зазначив, що рішення щодо експортних обмежень ухвалюються з урахуванням ситуації на внутрішньому ринку нафтопродуктів, обсягів виробництва та запасів, а також динаміки попиту.

Керівник центру з аналітики російських акцій "БКС світ інвестицій" Кирило Бахтін та керуючий партнер NEFT Research Сергій Фролов зазначили, що продовження заборони на експорт дизельного палива на жовтень обумовлено перенесенням на осінь планових ремонтів на НПЗ та необхідністю поповнення запасів пального за цих умов.

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У свою чергу генеральний директор Open Oil Market Сергій Терешкін заявив, що продовження ембарго вигідне для споживачів, оскільки воно може частково нівелювати сезонне зростання цін, яке традиційно припадає на четвертий квартал через перехід на зимове дизельне паливо. За його словами, виробництво дизеля в Росії зазвичай перевищує виробництво бензину, тому обмеження можуть мати набагато більший ефект, ніж на ринку бензину.

Терешкін зазначив, що наразі істотного зростання оптових і роздрібних цін на дизельне паливо в Росії немає.

Водночас Фролов упевнений, що в жовтні оптові ціни на дизель стабілізуються, хоча в окремі дні можливе тимчасове зростання котирувань, а роздрібні ціни в найближчі місяці залишаться стабільними. У свою чергу Бахтін прогнозує зниження оптових цін у другій половині жовтня.

Заборона на експорт дизельного палива в Росії – головні новини

Тимчасова заборона на експорт дизельного палива була введена російським урядом наприкінці вересня 2025 року. Спочатку він поширювався на трейдерів, а також на НПЗ з обсягом виробництва до 1 млн т на рік і діяв лише три місяці – до 31 грудня 2025 року. Пізніше уряд РФ тричі продовжував термін дії заборони – до 28 лютого, до 31 липня 2026 року та до 31 січня 2027 року.

На початку липня цього року в Росії розширили ембарго на всіх виробників палива. Виняток зробили лише для вивезення дизельного палива в рамках міжнародних угод та для гуманітарних поставок. Крім того, у Росії діє аналогічна заборона на експорт бензину – до 31 січня 2027 року.

У свою чергу президент США Дональд Трамп звинуватив удари України по нафтопереробних заводах Росії у зростанні цін на дизельне паливо. Водночас аналітики вважають, що проблема криється не у війні Росії проти України, а в конфлікті на Близькому Сході, через який перекрито Ормузьку протоку.

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