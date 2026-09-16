Без США, але з Україною: в ЄС хочуть створити європейський аналог НАТО

У центрі уваги має бути безпека усього континенту.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголошує на важливості термінових змін для швидшого реагування на нові гібридні загрози. У зв’язку з цим, вона пропонує створити Європейську раду безпеки і долучити до її діяльності разом з країнами Євросоюзу Україну, Велику Британію, Норвегію і Канаду.

Про це очільниця Єврокомісії повідомила під час виступу у Європейському парламенті.

"Ми обговорювали формат на рівні лідерів, який зосереджений на безпеці нашого континенту, з такими партнерами як Канада, Україна, Велика Британія, Норвегія та іншими зацікавленими країнами", - наголосила фон дер Ляєн.

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На її переконання, враховуючи нинішній характер і масштаб наявних ризиків, створення такого формату зараз є ще більш терміновим завданням.

"Саме тому ми визначимо наші ідеї, аби Європейська рада безпеки стала реальністю. Нагальність є зрозумілою", - підкреслила фон дер Ляєн.

Термінові загрози, на які треба негайно відповідати

Як пояснила президентка Єврокомісії, продовжує вирувати російська агресивна війна проти України, але й продовжують зростати загрози проти країн-членів ЄС. Зокрема, до цих дій причетні російські спецслужби. Наприклад, свідченням цьому вона назвала спробу дронової атаки в аеропорту міста Лейпціг у Німеччині.

"У нас не повинно бути жодних ілюзій з приводу того, що відбувається. Європа стикається з гібридними загрозами", - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, щодня посилюються кібератаки, диверсії, підпали й проникнення безпілотників у повітряний простір країн Євросоюзу тощо.

"Таким чином, оскільки рівень загроз зростає, має зростати і готовність Європи. Саме тому, я запропоную, разом з високою представницею Євросоюзу, нову Європейську стратегію безпеки", - заявила президентка ЄК.

Євросоюз не встигає за розвитком нової реальності

Також вона зазначила, що Євросоюз вже має багато інструментів і зміцнює взаємодію з НАТО.

"Але наша доктрина, наші інституції та процес ухвалення рішень не встигають за новою реальністю. Наші системи створені для іншого світу. Вони зумовлені доброзичливими спробами досягти консенсусу та компромісу, але ми повинні розглянути, чи вони все ще відповідають меті", - заявила фон дер Ляєн.

На її переконання, Європа потребує власний набір правил з протидії гібридним загрозам, а також терміново потребує одностайності щодо того, яким чином реагувати на конкретні інциденти, які хоч і не вважаються збройною агресією, але загрожують національній безпеці.

Європа потребує започаткування й активації власного безпекового протоколу в екстрених ситуаціях

Іншими словами, як пояснила президентка Єврокомісії, йдеться про започаткування на рівні Євросоюзу власного механізму, який відображав би суть "четвертої статті" договору про створення НАТО, коли будь-яка країна-член може скликати засідання у випадку загрози її безпеці або територіальній цілісності.

"Я вірю, що настав час для власної "четвертої статті" Європи – екстреного протоколу з питань безпеки. Якщо це ініціюється однією країною-членом - усі країни-члени повинні зібратися, щоб координувати європейську відповідь і з метою стримування подальшої ескалації та пом'якшення впливу", - заявила фон дер Ляєн.

Росія погрожує Європі

Як повідомляв УНІАН, нещодавно ініціатор війни проти України, російський диктатор Володимир Путін виступив із новою серією погроз на адресу Європи. Зокрема, за його словами, введення європейських військ на територію України нібито означатиме війну з Росією.

Як відомо, Україна прагне отримати надійні і довготривалі гарантії безпеки, частиною яких має стати створення контингенту іноземних військ і розміщення їх в Україні у разі досягнення мирної угоди з Росією.

При цьому, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив Європі, що її війна з РФ, якщо вона почнеться, буде "дуже короткою".

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