Зеленський захотів повернути декларування для правоохоронців

За його словами, це має дозволити контролювати їхній майновий стан і спосіб життя.

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати рішення, яке поверне декларування для правоохоронців і силовиків, які не перебувають на війні. Про це він розповів у своєму відеозверненні.

"Провів сьогодні нараду щодо подальших законодавчих кроків. Є рішення, які треба зробити. Буде рішення, що поверне декларування для правоохоронців і Сил безпеки, які не на війні, в такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців", - сказав президент.

За його словами, він говорив сьогодні з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким.

Відео дня

"У центральних органах виконавчої влади треба перевірити всіх керівників - призначених та виконувачів обов’язків. Від податкової, АРМА і до різних інспекцій, у яких корупційні ризики, і вони високі. І треба пришвидшити оновлення державних підприємств, таких як "Ліси України", Енергоатом та інших. На основі досвіду Укрнафти й Нафтогазу - саме того досвіду, який спрацював, і спрацював в інтересах України, - має бути зроблене оновлення всіх ключових державних компаній. Кабінет Міністрів України розробить і представить деталі реалізації цих рішень", - додав Зеленський.

Кадрові рішення

Раніше Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. До цього його відставку підтримала Верховна Рада. Перед голосуванням Кравченко звернувся до Верховної Ради, заявивши, що тільки від українського парламенту "сьогодні залежить, чи запанує нарешті в нашій державі закон і справедливість".

7 вересня Руслан Кравченко подав у відставку з посади генерального прокурора. Це сталося на тлі заяв антикорупційних органів щодо викриття злочинної організації, пов’язаної з роботою шахрайських кол-центрів.

Згодом Кравченко заявив, що виїхав за кордон "у відрядження". Зеленський відсторонив його від посади генерального прокурора України.

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