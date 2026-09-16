Британія поставила у серію двигуни, необхідні для далекобійної зброї України

За словами фахівців, для масових ударів по РФ крилатими ракетами та дронами потрібні дешеві малогабаритні турбореактивні двигуни.

Велика Британія просунулася у створенні сімейства дешевих турбореактивних двигунів, розрахованих на масове виробництво. Як зазначають аналітики Defence Express, проєкт реалізується у межах партнерства британського Міністерства оборони зі стартапом Alloyed.

Йдеться про лінійку двигунів із тягою від 30 до 2000 Н. Як повідомив британський уряд, їх розробляють і виготовляють із застосуванням цифрових технологій. У Лондоні наголошують, що створення такого власного виробничого потенціалу має важливе значення для посилення обороноздатності країни та стримування потенційних загроз.

Показовим є темп розробки. Один із двигунів – модель із тягою 1100 Н – вдалося створити лише за сім місяців. Наразі він уже запущений у серійне виробництво. Також серійно виготовляється двигун із тягою 300 Н.

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Як зазначає Defense Express, двигуна з тягою 300 Н може бути достатньо для реактивного безпілотника зі злітною масою приблизно 100–150 кг. Конкретний показник залежатиме від необхідної тягоозброєності апарата.

Такі силові установки мають дуже компактні розміри. Для порівняння, турбореактивний двигун MTJ300 виробництва AviaNera, яка входить до чеської Czechoslovak Group, має аналогічну тягу. Він важить лише 2,5 кг, його довжина становить 32,2 см, а діаметр – 13,4 см.

Натомість двигун із тягою 1100 Н уже підходить для значно більших літальних апаратів – зокрема крилатих ракет зі стартовою масою близько 500–800 кг.

Прикладом є чеський PBS TJ100 від PBS Aerospace, близький за характеристиками до британської розробки. Саме такий двигун використовується у британській крилатій ракеті Crossbow, яку створює MBDA. Її стартова маса становить 750 кг, з яких 300 кг припадає на бойову частину.

Crossbow є повноцінною крилатою ракетою: її довжина становить 5,3 метра, розмах крила – 3 метри, а заявлена дальність ураження цілей сягає 800 км.

Важливо, що Crossbow є частиною проєкту Brakestop, у межах якого передбачається створення для України дешевих крилатих ракет, придатних до масового виробництва.

Ракета вже проходить випробування. MBDA планує розпочати її виробництво цього року одразу у великих масштабах і з високими темпами випуску.

Таким чином, британська програма зі створення та освоєння серійного виробництва компактних турбореактивних двигунів безпосередньо відповідає потребі у дешевих і масових реактивних засобах ураження великої дальності. Саме такі двигуни можуть стати силовими установками для далекобійних дронів і крилатих ракет, які планують передавати Україні для завдання ударів по цілях на території Росії.

"Тобто загалом зусилля Великої Британії в опануванні масового виробництва малогабаритних турбореактивних двигунів якраз спрямовані на те, щоб забезпечити серійне виробництво реактивних далекобійних засобів ураження, які будуть передаватися Україні для ударів", - зазначають аналітики.

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