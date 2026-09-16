Росіяни вщент знищили склад Фундації Зеленської з гуманітаркою

Серед знищеного, зокрема, генератори, побутова техніка, ноутбуки, планшети, електронні книги, медичне обладнання.

Сьогодні вранці в Києві внаслідок російської атаки був повністю знищений склад Фундації Олени Зеленської. Про це організація повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Він вигорів вщент. Найважливіше – ніхто з людей не постраждав", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на складі зберігалася гуманітарна допомога, яку Фундація закуповувала та отримувала від партнерів для подальшої передачі дітям, родинам і закладам у різних регіонах України відповідно до їхніх потреб.

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"Серед знищеного - генератори, побутова техніка, ноутбуки, планшети, електронні книги, медичне обладнання та багато іншого. Уся ця допомога мала конкретне призначення: підтримати навчання дітей, роботу закладів освіти та лікарень, допомогти родинам у різних регіонах України", - розповіли у Фундації. При цьому зазначають, що через знищення складу частина допомоги може бути передана пізніше, ніж планувалося.

Сказано, що команда вже перебудовує логістику та працює над тим, щоб якнайшвидше забезпечити необхідною допомогою тих, для кого вона була призначена.

Російські удари по гуманітарці

Як повідомляв УНІАН, в травні 2026 року Росія завдала удару по гуманітарних об'єктах міжнародної організації на сході України.

Як повідомила Бернадетт Кастель-Голлінгворт, представниця UNCHR у Києві, ракета поцілила в один із логістичних хабів організації у місті Дніпро. На цьому складі зберігалися величезні запаси речей, які мали допомогти вижити людям під час війни. Внаслідок прильоту все майно вигоріло вщент – організація втратила гуманітарну допомогу на загальну суму 1 мільйон доларів.

За наявними даними, під час цього жорстокого обстрілу не обійшлося без жертв. На місці трагедії загинуло двоє людей.

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