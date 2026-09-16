Китай оголосив про плани створити танк з ядерним двигуном

Представлення танка можливе після 2045 року.

Китай оголосив про план створити бойовий танк з ядерним двигуном, озброєний електромагнітною рейковою гарматою, здатною вражати цілі на відстані до 450 км.

Як пише South China Morning Post, танк можуть представити після 2045 року. Китайські військові дослідники пояснили, що концепція передбачає 60-тонну броньовану машину, оснащену малим модульним реактором (SMR) потужністю 10 мегават та рейкоганом потужністю 50 мегаджоулів (МДж).

Загалом дослідники запропонували триетапний шлях розвитку. Зокрема, до 2035 року основна увага буде зосереджена на інтеграції електромагнітної зброї в існуючі танкові платформи з використанням відносно зрілих енергетичних систем. Між 2035 і 2045 роками запропонована система рухатиметься в напрямку зброї вищої енергії та щільнішого бортового накопичення енергії, з дальністю польоту 300 км та електромагнітною гарматою потужністю 20 МДж і активною електромагнітною бронею потужністю 10 МДж, що підтримуватиметься дизельною системою потужністю 2000 кінських сил, 5 тоннами вдосконаленого накопичувача енергії, твердотільними батареями, надпровідним накопичувачем та інтелектуальною мікромережею.

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Зазначається, що після 2045 року дослідники прагнутимуть розробити повністю ядерний танк з рейковою гарматою потужністю 50 МДж. Теоретично зброя могла б розвивати швидкість близько 3,5 км/с, що забезпечувало б номінальну дальність стрільби приблизно 450 км.

Згідно з документом, запропонований реактор повинен мати об'єм не більше 2 куб м (70,6 кубічних футів), його радіаційний захист повинен важити не більше 3 тонн, а інтервал заміни палива повинен сягати щонайменше п'яти років. Однак складність полягає не стільки в загальній кількості енергії, скільки в її доставці надзвичайно коротким імпульсом.

Згідно задуму дослідників, перед практичним впровадженням запропонованих систем знадобляться подальші багатофізичні симуляції та тестування на рівні транспортних засобів. Проте виникають питання щодо того, чи буде такий ядерний транспортний засіб практичним.

Досвідчений експерт з військової техніки сказав, що танк, що працює на ядерному паливі, зіткнеться з проблемами, які виходять далеко за рамки самого реактора.

"Реактори поділу є відносно зрілими та можуть бути мініатюризованими, але застосування їх до резервуара все ще нереалістичне. Незалежно від того, чи достатні технології та матеріали, сам загальний об’єм і вага можуть призвести до втрати практичного значення", – сказав експерт, який попросив не називати його імені, посилаючись на делікатність питання.

Військовий експерт також поставив під сумнів військову цінність фактично необмеженої енергії на борту.

"Навіть якби танк досяг "необмеженої потужності", перевага була б обмеженою, оскільки особовому складу все ще потрібен відпочинок, а боєприпаси все ще потребують поповнення", – сказав він.

Китайські танки – що відомо

Як повідомляв УНІАН, навесні Китай вперше продемонстрував танк Type 100 (ZTZ-100) в умовах оперативної підготовки, а також оприлюднив перший короткий огляд його внутрішнього устрою.

Архітектура датчиків і систем захисту, помітна на танку Type 100, виділяє його в окрему категорію порівняно з нинішньою передовою китайською моделлю Type 99A. Система оснащена чотирма діагональними радіолокаторами з фазованою антенною решіткою, розташованими навколо башти, які забезпечують 360-градусний огляд для виявлення загроз і передають дані в систему активного захисту танка – цю функцію спеціально розробили для виявлення та перехоплення протитанкових ракет і ракетних снарядів, що наближаються, до того, як вони досягнуть машини.

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