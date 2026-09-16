НБУ посилив гривню: офіційний курс валют на четвер

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,45 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 17 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,60 гривні за долар, таким чином українська валюта посилилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,45 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,558/44,62 грн/дол., а до євро - 51,1/51,45 грн/євро.

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Курс долара до гривні в банках 16 вересня зріс на 12 копійок і складав 44,92 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,43 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 12 копійок і становив 51,94 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,31 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,85 гривні за долар, а курс євро також залишився без змін і складав 51,90 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

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