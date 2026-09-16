Запасів деяких ліків лишилось на кілька тижнів: аптекарі розповіли, що буде з цінами

Фармацевтичний ринок перебуває під державним регулюванням, а вартість окремих ліків формується під впливом цілої низки чинників.

Останні удари Російської Федерації по логістичним центрам призвели до значних втрат для української фармацевтичної галузі. Про це УНІАН розповіла комерційний директор мережі аптек "АНЦ" Яна Середа.

"Для аптечного ритейлу важливими є не лише прямі збитки. Коли знищується великий логістичний вузол, наслідок відчуває весь ланцюг: виробник – імпортер – дистриб'ютор – аптека. Потрібно перенаправляти товар, змінювати маршрути, перерозподіляти залишки між регіонами", – говорить менеджер.

Водночас вона зазначила, що зростання збитків не означає негайне підвищення цін на ліки. Річ у тім, що фармацевтичний ринок значною мірою регулюється державою, а вартість конкретного препарату формується під впливом багатьох чинників, серед яких закупівельна ціна, курс валют для імпортних медикаментів, витрати на логістику та умови постачання.

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Водночас, за словами Середи, можливий брак певних найменувань препаратів в аптеках, хоча про системний дефіцит ліків говорити не доводиться.

"Профільні асоціації вже фіксують у частині регіонів скорочення запасів окремих препаратів до двох-трьох тижнів, затримки поставок, а також дефектуру окремих препаратів, у тому числі тих, що входять до програми "Доступні ліки", – говорить комерційний директор мережі аптек.

За її словами, сьогодні основний ризик полягає не в тому, що в Україні може виникнути загальний дефіцит ліків, а в тимчасовій відсутності конкретного препарату певного виробника в окремій аптеці.

Найскладнішою традиційно залишається ситуація у прифронтових громадах і невеликих населених пунктах. Окрім логістичних труднощів, там виникають додаткові безпекові обмеження, пошкодження інфраструктури, перебої з електропостачанням. Також на цих територіях загалом діє менша кількість аптек.

Труднощі з доступом до рецептурних ліків

Тривалі повітряні тривоги можуть призводити до перенесення прийомів, утворення черг та ускладнювати роботу медичних закладів. У зв'язку з цим у деяких містах або окремих медустановах цілком можуть виникати організаційні проблеми.

Водночас, за словами Середи, твердження про те, що для отримання нового рецепта пацієнт обов’язково має особисто відвідати лікаря, не відповідає дійсності.

"В Україні лікар у багатьох випадках може виписати електронний рецепт дистанційно. Особливо це актуально для пацієнтів із хронічними захворюваннями та при продовженні вже призначеного лікування", – зазначає менеджер.

Вона вказала, що в цьому випадку відповідний діагноз і попередні призначення мають бути зафіксовані в електронній системі охорони здоров'я.

"Ми не бачимо системної ситуації, коли люди масово не можуть отримати рецептурні ліки саме через необхідність фізично поновлювати рецепти. Але окремі випадки затримок через тривоги, перенесені прийоми або недоступність лікаря можливі", – додає Середа.

З боку аптек рецепт залишається обов’язковим у випадках, передбачених законодавством. Фармацевт не може самостійно замінити лікаря та відпустити рецептурний препарат без відповідного призначення.

Сьогодні в АНЦ не спостерігають панічного скуповування ліків населенням. Натомість змінюється сам підхід до їх придбання. Дедалі більшого значення набувають онлайн-замовлення, самовивіз і доставка ліків. В умовах війни це вже не лише питання зручності: цифрові сервіси фактично стають додатковим способом забезпечити фізичний доступ до необхідних препаратів.

Росія знищує склади з ліками – останні новини

3 вересня росіяни завдали удару по одному з найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів України – логістичному комплексу ТОВ "ХФК "Біокон"" у Бориспільському районі Київської області. За інформацією ЗМІ, внаслідок атаки на складі було знищено значні запаси продукції західних фармацевтичних компаній, зокрема Pfizer, Novartis, Roche, Teva та AstraZeneca. Сума завданих збитків може сягати мільярдів гривень.

У Teva зазначали, що склад компанії в Україні двічі зазнав ударів унаслідок російської атаки. При цьому Teva продовжить працювати, попри існуючі ризики.

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