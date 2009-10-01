Українські депутати візьмуть участь в Іграх парламентаріїв у Москві

Депутати Верховної Ради України візьмуть участь у перших Іграх парламентаріїв країн Європи, які починаються сьогодні в Москві й триватимуть до 5 жовтня.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Посольства України в Росії Олег ВОЛОШИН.

За словами О.ВОЛОШИНА, делегація українського парламенту представлена 18 депутатами. Серед них - Дмитро СВЯТАШ, Андрій ВЕРЕВСЬКИЙ, Валерій ПИСАРЕНКО, Равіль САФІУЛІН, Ельбрус ТЕДЕЄВ, Андрій КОЖЕМ’ЯКІН та інші.

Згідно з програмою, українські депутати візьмуть участь у змаганнях із міні-футболу, які пройдуть у суботу на базі спортклубу «Динамо».

Сьогодні голова Держдуми РФ Борис ГРИЗЛОВ заявив, що до Москви вже прибули делегації України, Румунії, Угорщини та Фарерських островів. «Завтра, в перший день ігор, відбудеться збір капітанів команд з усіх видів спорту, пройдуть жеребкування й зустрічі з суддівською колегією», - сказав він.

Раніше перший заступник голови комітету Держдуми РФ із фізкультури та спорту Дмитро СВИЩЕВ заявив, що в рамках Європарлампіади пройдуть змагання з міні-футболу, тенісу, настільного тенісу, шахів, гольфу, волейболу

За словами Д.СВИЩЕВА, запрошення відправлено всім без винятку європейським країнам - членам ПАРЄ.

При цьому він додав, що для представників парламентів європейських країн передбачені, окрім спортивних змагань, також культурна програма, зустрічі та дискусії з російськими парламентаріями, політичними й громадськими діячами, членами уряду Росії з багатьох напрямків міжнародної співпраці та громадської діяльності.