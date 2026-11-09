Путін ще не готовий до угоди: Стере розкрив, чого чекати від переговорів в Абу-Дабі

Сторони обговорять безпеку в морі, енергетиці та зупинку боїв на фронті.

Якби Путін хотів миру – він не починав би війни в Україні, або ж зупинив її за ці пʼять років на тлі деградації власної держави. Таку думку в інтервʼю Politico висловив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Водночас Стере наголосив, що сам факт тощо, що Путін "бере слухавку" сигналізує про його готовність сісти за стіл переговорів. Попри це, на думку премʼєра, наразі він не бачить ознак того, що Путін вже готовий до угоди з Україною. Стере також ставить під сумнів оптимістичні прогнози президента США Дональда Трампа, що "велика та прекрасна" мирна угода вже близька до підписання.

"Абу-Дабі – це трамплін, і одним із результатів цього має стати подальше продовження досить швидко", – заявив Стере.

Відео дня

Він додав, що на зустрічі в Абу-Дабі РФ, США та Україна планують обговорити припинення вогню в Чорному морі для безпечного транспортування зерна. А також припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, замороження лінії фронту та заходи для зміцнення довіри, зокрема обмін полоненими. Окремо, за словами Стере, робота вестиметься і щодо гарантій безпеки.

Видання відзначає, що норвезький лідер за останній час зробив одразу кілька кроків для спроби вийти на діалог з РФ. Зокрема минулого місяця він разом з президентом Фінляндії Александром Стуббом провели зустріч із Володимиром Зеленським та спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. Ця зустріч підготувала ґрунт для переговорів в Абу-Дабі. Вже згодом Стере та Стубб провели телефонну розмову з Путіним, за що отримали критику від партнерів. Зокрема Данія та Латвія заявили, що Європа повинна й надалі тримати кремлівського диктатора в ізоляції. на що Стере відповів:

"Давайте визнаємо це. Він не ізольований. Єдиний голос, який доходить до Москви, йде з Вашингтона. Жити місяць за місяцем... думати, що ця війна закінчиться тим, що Європа не розмовлятиме з Москвою, я думаю, це ілюзія... Ми вважаємо, що до Путіна мають дійти європейські голоси, які пояснюватимуть, чому і як ми підтримуємо Україну".

Мирні переговори: що відомо

Раніше стало відомо, що до тристоронніх переговорів за участі України, РФ та США в Абу-Дабі доєднаються і європейські лідери. Зокрема про свою участь у цій зустрічі вже заявила Франція.

Тим часом державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що однією з ключових тем зустрічі в Абу-Дабі стане питання гарантій безпеки для України, а також післявоєнна система безпеки всього європейського континенту.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що в межах мирної угоди з РФ, державний кордон України може змінитися. Також Трамп вчергове заявив, що мирна угода між Києвом та Москвою буде укладена вже незабаром.

Вас також можуть зацікавити новини: