Лікарі з Баден-Бадена прилетіли в Ізюмську райлікарню
13:16, 17 січня 2007Разное
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З Харкова - гелікоптером
До Харкова прибули група німецьких лікарів з Баден-Бадена для надання допомоги народному депутату Євгену КУШНАРЬОВУ, який внаслідок вогнепального поранення перебуває у критичному стані.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Харківському аеропорту, літак з Німеччини приземлився у Харкові о 12.24. Вертольотом спеціалісти відбули до Ізюма, де все готове для прийому німецьких фахівців.
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