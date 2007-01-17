Лікарі з Баден-Бадена прилетіли в Ізюмську райлікарню

До Харкова прибули група німецьких лікарів з Баден-Бадена для надання допомоги народному депутату Євгену КУШНАРЬОВУ, який внаслідок вогнепального поранення перебуває у критичному стані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Харківському аеропорту, літак з Німеччини приземлився у Харкові о 12.24. Вертольотом спеціалісти відбули до Ізюма, де все готове для прийому німецьких фахівців.