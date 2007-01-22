Психологи оголосили 22 січня найгіршим днем у році

22 січня - найгірший день в році, заявляє видання The Daily Mail. Якщо сьогодні ви відчуваєте себе пригніченими, тіштеся думкою про те, що "гірше вже нікуди", закликає газета.

Оголосити 22 січня найгіршим днем року вирішили психологи. У смутному стані всього людства винні неоплачені різдвяні рахунки, плани, що їх люди будували перед Новим роком і які провалилися, погана погода. Доктор Кліфф Арнолл з університету Кардіфа винайшов для такого підрахунку спеціальну формулу.

Учений в своїх розрахунках спирається на шість чинників, важливих для середньостатистичної людини. Це "погода", "борги", "кількість днів, що пройшли після свят", "кількість днів, що пройшли від провалу планів", "відчуття, що потрібно щось міняти" і в той же час "відсутність стимулів". Найбільшою мірою вплив цих чинників посилюється 22 січня, цього року дата випадає на понеділок.

При цьому Кліфф Арнолл запевняє, що більшості цих чинників, що впливають на настрій, цілком можна уникнути заздалегідь, щоб в наступний "тужливий понеділок" нещасним себе не відчувати. Цей день, говорить психолог, можна використовувати як "трамплін" для себе, щоб надалі не відчувати незручностей і жити добре. Можна готуватися до наступного Різдва і планувати не такий великий бюджет на святкові витрати, можна кинути палити, почати краще харчуватися або навіть змінити роботу.

Психологи також звертають увагу на ситуацію на дорогах. За даними деяких досліджень, сезонна депресія особливо впливає на водіїв, роблячи їх більш розсіяними.

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