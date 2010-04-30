Топ-100 найсексуальніших жінок року

29 квітня журнал FHM оприлюднив щорічний список ста найсексуальніших жінок світу. За підсумками опитування читачів видання перше місце було віддане британській співачці і телеведучій Шеріл Коул.

Таким чином, учасниця групи Girls Aloud очолила рейтинг другий рік поспіль - в 2009 році Коул також була названа найсексуальнішою жінкою світу. На другому місці списку FHM, як і 2009 року, розмістилася зірка фільму "Трансформери" актриса Меган Фокс.

Третій рядок дістався моделі фірми Victoria`s Secret Маріссі Міллер, ім`я якої раніше не фігурувало в списку лідерів рейтингу. Актриса Джессіка Альба, яка посідала в 2009 році третє місце, в 2010-му спустилася на дев`яту позицію.

Перша десятка рейтингу 2010 року виглядає так (у дужках місце за 2009 р.):

Шеріл Коул (1)

Меган Фокс (2)

Марісса Міллер (42)

Френкі Сендфорд (17)

Кілі Хейзелл (5)

Крістен Стюарт (-)

Келлі Брук (48)

Адріана Ліма (6)

Джессіка Альба (3)

Еббі Кленсі (12).

Серед жінок, розміщених журналом на місцях з 11 по 100-е, бачимо Мілу Куніс, Шарліз Терон, Ольгу Куриленко, Шакіру, Дженіфер Еністон, Єву Лонгорія.