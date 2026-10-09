США ввели санкції проти МКС після вручення Нобелівської премії колишньому судді, - Reuters

Адміністрація Трампа звинуватила МКС у "переслідуванні американців".

Адміністрація президента США Дональда Трампа ввела санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Це сталося всього через кілька годин після того, як один з колишніх суддів МКС отримав Нобелівську премію миру, повідомляє Reuters.

Зазначається, що адміністрація Трампа вже давно займає ворожу позицію щодо суду і раніше вже вводила санкції стосовно його прокурорів та суддів. У заяві держсекретаря США Марко Рубіо, з якою ознайомилося агентство до офіційного оголошення, йдеться про те, що Вашингтон також має намір ввести санкції проти компаній, які надають послуги самому суду.

"Президент Трамп ніколи не дозволить Міжнародному кримінальному суду переслідувати американців. Саме тому сьогодні Сполучені Штати вводять санкції проти Міжнародного кримінального суду. Ми заборонимо угоди з цим незаконним судом, позбавивши його ресурсів і паралізувавши його здатність функціонувати", - йдеться в заяві.

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У заяві Рубіо також зазначено, що санкції були розроблені таким чином, щоб дати суду та його державам-членам можливість врахувати занепокоєння США. Він не навів додаткових подробиць, однак високопоставлений представник Держдепартаменту повідомив журналістам, що Міністерство фінансів США видасть низку ліцензій "для захисту американських інтересів", що, ймовірно, означає тимчасові винятки з деяких санкцій.

Заступниця прокурора МКС Нажат Шамім Хан заявила журналістам, що ці санкції мають бути засуджені.

"Санкції спрямовані на підрив верховенства права на міжнародному рівні та роботи, яку проводить незалежний судовий орган. Наша робота триватиме у всіх справах, у рамках усіх наших розслідувань та судових переслідувань", - сказала вона.

В агентстві нагадали, що США вже давно висловлюють невдоволення у зв’язку з ордерами на арешт, виданими МКС щодо ізраїльських чиновників, зокрема прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, а також у зв’язку з минулим розслідуванням дій американських солдатів в Афганістані, яке МКС згодом закрив.

Хто отримав Нобелівську премію миру

Нагадаємо, що цього року Нобелівську премію миру вручили південноафриканській юристці Наві Піллей, яка була удостоєна нагороди за свою роботу в галузі міжнародного кримінального правосуддя. У 2003–2008 роках вона обіймала посаду судді Апеляційної палати МКС.

У заяві Норвезького Нобелівського інституту йдеться про те, що Піллей отримала премію миру за внесок у боротьбу з військовими злочинами та геноцидом, а також за зусилля щодо зміцнення миру та міжнародного права.

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