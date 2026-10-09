Орбан назвав ініціатора захоплення українських інкасаторів

Експрем'єр Угорщини може сісти саме за незаконне затримання українців.

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що силовики самостійно ухвалили рішення про затримання українських інкасаторів з готівкою та золотом у березні. Про це пише Bloomberg.

Інцидент стався наприкінці передвиборчої кампанії в Угорщині. Тоді співробітники антитерористичної поліції затримали конвой, який перевозив гроші та золото з Австрії для поповнення банківської системи України. Як зазначає видання, подія відбулася на тлі політичної риторики Орбана, який представляв Україну як загрозу та звинувачував її в намаганнях втягнути Будапешт у війну проти Росії.

Спочатку угорська влада пояснювала операцію боротьбою з відмиванням грошей і тероризмом. Однак згодом і вантаж, і затриманих супровідників звільнили та повернули в Україну.

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У дописі у Facebook колишній прем’єр заявив, що правоохоронці діяли за власною ініціативою. "Вони діяли на власний розсуд", – написав Орбан, повторивши твердження про нібито незаконний характер перевезення, яке, як зазначає Bloomberg, він не підкріпив доказами.

Водночас політик наголосив, що не відмовився б від такого рішення за відповідних обставин. "Якби це було необхідно, я б віддав наказ", – заявив він. Орбан також додав, що причетні до операції посадовці заслуговують на визнання та винагороду за свою роботу.

Як пише Bloomberg, у вересні колишній високопоставлений прокурор написав, що рішення про рейд могло бути ухвалене на політичному рівні. Крім того, низка угорських медіа повідомляла, що наказ міг віддати особисто Орбан. За певних обставин це могло б стати підставою для кримінальної відповідальності.

Після поразки Орбана на виборах угорські правоохоронці допитали Яноша Гайду – керівника антитерористичного відомства на момент інциденту та давнього союзника колишнього прем’єра. Нині він фігурує як підозрюваний у справі, що стосується незаконного затримання супровідників конвою.

За інформацією угорських ЗМІ, цього тижня допитали також трьох рядових поліцейських. Після звільнення новою владою Гайду повернувся до своєї попередньої посади – керівника служби безпеки партії Орбана, яку обіймав до приходу політика на посаду прем’єра 16 років тому.

Справа про затримання інкасаторів

Як писав УНІАН, розслідування затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині може стати першою справою, де колишньому прем’єру Віктору Орбану висунуть обвинувачення. Слідство в цій справі вже близьке до завершення, тоді як інші корупційні справи щодо Орбана перебувають на ранніх етапах.

За даними прокуратури, саме Орбан наказав спецслужбам затримати українських інкасаторів, що перевозили кошти з Відня до Києва. Окрім нього, у незаконному затриманні та жорстокому поводженні з українцями обвинувачують екс-керівника спецназу Яноша Гайду, який нині очолює охорону партії "Фідес".

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