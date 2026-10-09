У дешевих Android-смартфонах виявили вбудований вірус – його неможливо видалити

Шкідливе ПЗ міститься у прошивці ще до продажу і звичайними способами не видаляється.

Фахівці з кібербезпеки виявили шкідливе ПЗ, яке може опинитися на Android-смартфоні ще до того, як власник уперше увімкне пристрій. На відміну від звичайних вірусів, така загроза вбудована безпосередньо в прошивку, а отже, видалити її звичайним способом не вдасться, пише Android Police.

Шкідливе ПЗ отримало назву Midnight Mimosa. За даними експертів Bitdefender, воно вражає бюджетні смартфони Android із процесорами MediaTek. Заражені пристрої вже виявлено у понад 150 країнах, а загальна кількість постраждалих обчислюється десятками тисяч.

Головна небезпека Midnight Mimosa полягає в тому, що шкідлива програма працює з системними привілеями. Вона здатна непомітно встановлювати та видаляти додатки, надавати їм дозволи та завантажувати додатковий код із віддалених серверів. При цьому користувач може навіть не підозрювати, що його телефон використовується зловмисниками.

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Головна мета зловмисників – заробіток. У Bitdefender виявили щонайменше 32 замасковані додатки, які використовуються для накрутки рекламних показів і кліків або перетворення смартфонів на проксі-сервери. Крім того, заражені пристрої можуть підключатися до ботнетів, зокрема для проведення DDoS-атак

Щоб обійти захисні механізми Android, шкідлива програма тимчасово вимикає Google Play Store, щоб завадити Google Play Protect виявити підозрілу активність під час встановлення додаткових програм. Після завершення операції магазин додатків знову вмикається, що ускладнює виявлення зараження.

Видалити таку загрозу звичайним способом не вдасться: шкідливий компонент знаходиться в системному розділі прошивки і має підвищені привілеї. Для очищення пристрою може знадобитися втручання в прошивку або відключення шкідливого компонента через ADB.

Як визнають у Bitdefender, для більшості власників уражених телефонів обидва варіанти є надто складними, тому найнадійнішим рішенням залишається їхня заміна. Користувачам варто з обережністю ставитися до маловідомих бюджетних смартфонів і купувати пристрої у перевірених продавців.

Раніше експерти пояснили, як знайти та видалити шпигунське ПЗ на Android. Операційна система Android пропонує більше свободи та відкритості порівняно з iOS, але водночас вимагає від користувача більшої обережності.

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