Чому графіки відключень повернулися в деякі регіони: в 'Укренерго' назвали три причини

Споживачам варто ощадливіше користуватися електрикою, щоб навантаження на мережу були меншими.

В окремих областях вимушено знеструмлюють живлення через сукупність факторів. Про це йдеться у повідомленні Національної енергетичної компанії "Укренерго" в Telegram.

Зокрема, в компанії пояснили причину того, що від початку жовтня у кількох регіонах України почали регулярно застосовуватись заходи обмеження споживання – як для промисловості, так і для побутових споживачів та бізнесу. При цьому, дефіциту потужності в енергосистемі України немає, а в окремих областях – в цей час навіть обмежувалась робота "зеленої" генерації на піках її ефективності.

Таким чином, таких причин є кілька.

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По-перше, системне знищення ворогом об’єктів генерації в окремих областях призвело до високого рівня енергодефіцитності цих регіонів.

"Внаслідок цього – електроенергію доводиться передавати за сотні кілометрів, що ніколи не передбачалось жодними проєктами. І саме на магістральні мережі ворог зараз спрямував основну частину своїх засобів ураження", - наголошується у повідомленні.

По-друге, нова тактика ворога передбачає безперервні удари по підстанціях і лініях систем передачі та розподілу, зокрема – біля великих міст із високим рівнем енергоспоживання.

"Це призводить до того, що передати необхідний споживачам обсяг електроенергії у певних напрямках – складно, або неможливо. Навіть за наявності профіциту потужності в інших регіонах", - зазначили в компанії.

По-третє, постійні повітряні тривоги в областях, де ворог масовано атакує високовольтні підстанції і лінії, не дозволяють швидко здійснювати аварійно-відновлювальні роботи.

"Енергетики постійно перебувають під загрозою, оскільки росіяни вже неодноразово здійснювали удари саме по місцях, де працює кваліфікований персонал і спецтехніка", - пояснили в "Укренерго".

Таким чином, сукупність цих факторів і призводить до того, що споживачі частини областей України вимушено знеструмлюються в той час, коли у решті регіонів – обмежень немає, а для уникнення проблеми профіциту потужності – здійснюється експорт електроенергії.

Шляхи зміни такої ситуації

Як запевняють в "Укренерго", енергетики роблять усе можливе, щоб усувати наслідки ворожих обстрілів якнайшвидше. Це робиться навіть з урахуванням майже нескінченних повітряних тривог. Також фахівці НЕК "Укренерго" та інших енергетичних компаній мають необхідний досвід, техніку та запас обладнання – щоб повертати світло після ударів кожної ракети чи реактивного "Шахеда".

"При цьому, енергетики мають тільки одне прохання: будь ласка – ощадливо споживайте електроенергію у регіонах, де зараз вимушено застосовуються обмеження. Чим меншим буде навантаження на мережі – тим коротшими будуть періоди вимушених знеструмлень", - наголошується у повідомленні.

Відключення світла в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, на правому березі Києва та в частині Київської області запроваджено екстрені відключення електроенергії.

На думку експертів, тривалі відключення, до яких українці готувалися протягом усього літа, ще навіть не почалися. Зокрема вони дали нові прогнози для Києва.

"Київ і Одеса – дуже складна окрема ситуація, набагато гірше, ніж в цілому по країні. Можливі сценарії, коли Київ, наприклад, буде в дуже складній ситуації - по 12-16 годин без електрики", - зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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