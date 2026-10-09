Країни Балтії вимагають заборонити експорт російського зерна через ЄС

Також у Литві вважають, що ЄС має ввести санкції проти російських аграрних олігархів.

Литва, Латвія та Естонія запропонували Європейському Союзу ввести заборону на експорт російського зерна через територію блоку. Про це йдеться у листі, який адресований голові Європейської ради Антоніу Кошті та голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, передає Reuters.

Видання нагадало, що країни Балтії хочуть припинити перевезення російського зерна через свої порти після того, як Москва посилила транзитні перевезення у відповідь на атаки України та її чорноморські порти. На минулому тижні Естонія повідомила про першу заборону.

"ЄС не повинен ставати каналом, через який Росія компенсує економічні наслідки власної агресії", – йдеться у листі.

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Зокрема прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал планує підняти це питання на засіданні Євроради наступного тижня, повідомляється в окремій заяві уряду країни.

Водночас посольство Росії в Естонії в заяві, надісланій електронною поштою, наголосило, що "рішення, ухвалені урядом Естонії, часто викликають питання в ділових колах та серед суспільства".

Також прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкевічюс вважає, що ЄС має ввести санкції проти російських аграрних олігархів, які підтримують війну в Україні.

"Литва запропонує не тільки заборонити такий транзит, а й внести до списку осіб, проти яких введено санкції, конкретних російських аграрних олігархів, які підтримують війну", – написав він у дописі на Facebook.

Питання російського зерна - що відомо

Раніше ЗМІ повідомили, що Росія знайшла в Європі "друга", який допомагає проштовхувати її зерно. За інформацією журналістів, Москві вдалося знайти можливості для експорту зерна у Литві, яка з початку повномасштабного вторгнення послідовно підтримує Київ.

"Такі поставки збільшують доходи російського бюджету і допомагають фінансувати російську військову машину, яка, своєю чергою, руйнує Україну і намагається заблокувати експорт українського зерна на світові ринки", - висловився заступник голови комітету з нацбезпеки Сейму Литви Лаурінас Кащюнас.

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