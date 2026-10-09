В Україні створять спеціальні місця для паркування з дітьми: у МВС розкрили деталі

Для водіїв, які перевозять дітей до трьох років, буде не менше 5% від загальної кількості місць.

В Україні запроваджуються нові правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років - маркування авто, спеціальна розмітка та нові дорожні знаки. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Він зазначив, що відповідну постанову схвалив Кабінет Міністрів України.

"Для водіїв запроваджуються нові розпізнавальні знаки на автомобіль. Відповідна розмітка і таблички з зображенням дитячого візка зʼявляться на паркувальних майданчиках. Таких місць має бути не менше 5% від загальної кількості, але щонайменше одне. Воно повинно розташовуватися не далі ніж за 50 метрів від в’їзду на майданчик", - наголосив Вигівський.

Відео дня

При цьому він підкреслив, що у водіїв, які позначили автомобіль цим розпізнавальним знаком, має бути електронний або паперовий документ, який підтверджує вік дитини.

За його словами, це один із кроків до сучасної системи організації дорожнього руху та паркування.

"Працюємо над тим, щоб детально враховувати потреби всіх учасників дорожнього руху", - додав Вигівський.

Що цьому передувало

Як відомо, у жовтні 2025 року Верховна Рада ухвалила закон, який зобов'язує на парковках виділяти щонайменше 5% місць для автомобілів, що перевозять дітей віком до трьох років, які мають бути позначені спеціальними знаками або розміткою.

Також УНІАН повідомляв, що у містах України, зокрема, у Львові, Житомирі, Хмельницькому, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці штрафи за паркування можна побачити у застосунку "Дія" та в Електронному кабінеті водія.

Вас також можуть зацікавити новини: