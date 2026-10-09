Зеленський призначив представника України при Європейському Союзі

Дипломатичну діяльність у Брюсселі Качка має суміщати з посадою торговельного представника України.

Президент України Володимир Зеленський призначив дипломата Тараса Качку, колишнього віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії. Про це стало відомо з указу глави держави №1034/2026, опублікованому 9 жовтня 2026 року.

"Призначити Качку Тараса Андрійовича Представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії", - зазначається в документі.

Як повідомив сам Качка в соціальній мережі Facebook, членство України в ЄС є головною метою, однак вступ є багаторівневим процесом.

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"Тому важливо, щоб інтеграція української економіки в європейський ринок рухалася паралельно з переговорами, торгівля між Україною та ЄС працювала без перешкод уже зараз, а українські інституції працювали за європейськими правилами", - написав посадовець.

На його переконання, усе це можливо лише за умови фінансової стабільності й безпеки. Він нагадав, що Україна інтегрується в ЄС під час війни. Тому, каже, економіці для цього потрібна фінансова підтримка, а державі – сильна армія та оборонна промисловість.

"Першочергове завдання для мене – забезпечити, щоб європейська фінансова допомога, особливо оборонні кошти, вчасно доходила до України, а українська оборонна промисловість стала частиною європейського ринку вже зараз", - заявив Качка.

Він запевнив, що у Брюсселі одразу зосередиться на стабільній фінансовій підтримці України у 2026–2027 роках і на макрофінансовій допомозі на подальші періоди.

"Наступний крок – робота над успішним завершенням інтеграції наших ринків у європейський: оборонного, металургійного, аграрного, електроенергетичного, а також формування спільних логістичних зв'язків і ланцюгів постачання", - додав Качка.

Тарас Качка: що про нього відомо

Як повідомляв УНІАН, Качка має суміщати посаду представника України при Європейському Союзі з посадою торговельного представника України.

Від 17 липня 2025 року, коли Рада проголосувала за відставку уряду, до 14 липня 2026 року Качка обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з європейської інтеграції.

Раніше, у 2019-2025 роках, Качка працював на посаді заступника міністра економіки – торговельного представника України.

У новому складі уряду віцепрем’єром з євроінтеграції замість Качки став досвідчений дипломат Всеволод Ченцов.

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