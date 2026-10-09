Мерц обурився поїздкою колишнього канцлера до Москви на день народження Путіна

Німецькі політики розкритикували Шредера за його поїздку до Путіна.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обурився візитом колишнього канцлера Герхарда Шредера до будинку Володимира Путіна з нагоди святкування дня народження російського диктатора. Про це пише Reuters з посиланням на речника уряду Німеччини Стефана Майера.

"Путін несе одноосібну відповідальність за війну в Україні. Його накази є причиною незліченних страждань, жертв серед цивільного населення, розлучення сімей, загиблих і поранених. Канцлер вважає абсолютно аморальною участь Шредера в такому святкуванні", – сказав він.

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В агентстві додали, що візит Шредера до будинку Путіна також викликав критику з боку членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), до якої входить і сам колишній канцлер. Співголова партії Ларс Клінгбайль, який також є міністром фінансів Німеччини в очолюваній консерваторами коаліції Мерца, назвав це "абсолютно неприйнятним" з огляду на страждання, заподіяні народу України.

Як пише Tagesschau, Путін особисто запросив Шредера на свій 74-й день народження. У виданні зазначили, що візит колишнього канцлера до будинку Путіна також обурив низку інших німецьких політиків. Зокрема, генеральний секретар ХДС Франциска Хопперманн засудила Шредера і наголосила, що поки екс-канцлер і російський диктатор пили шампанське, в Україні гинули люди.

Політик від "Зелених" Катрін Герінг-Еккардт та експерт з питань оборони від СвДП Марі-Агнес Штрак-Циммерманн назвали поїздку Шредера до Москви "ганьбою". Штрак-Циммерманн охарактеризувала колишнього канцлера як "найнахабнішого пенсіонера Німеччини".

Тим часом експерт із зовнішньої політики СДПН і депутат Бундестагу Ральф Штегнер виступив на захист візиту Шредера. За його словами, Шредер більше не є політиком, він відвідав Росію як приватна особа.

Шредер відвідав гіпермаркет у Москві після отримання нової роботи

Нагадаємо, що 7 жовтня екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер відвідав один із магазинів німецької мережі гіпермаркетів Globus у Москві. Раніше він став членом наглядової ради компанії.

Шредер, виступаючи перед співробітниками гіпермаркету, розповів, що три роки вивчав торгівлю, а також працював у магазині кераміки та скла. Він також заявив, що йому було приємно познайомитися зі співробітниками.

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