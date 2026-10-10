'Обмін думками був плідним': Віткофф зробив заяву після зустрічі з українською делегацією

Спецпредставник Трампа зазначив, що обговорення охопили широке коло питань.

Спеціальний представник Трампа Стів Віткофф назвав продуктивними переговори між представниками США, України, країн Європи, зокрема, Франції, Німеччини, Великої Британії, а також Єврокомісії та НАТО. Деталі зустрічі він вказав в соцмережі Х.

За словами Віткоффа, переговори стосувалися досягнення тривалого та міцного миру.

"Сьогодні представники Сполучених Штатів, країн "Е3", Європейської комісії, України та НАТО зустрілися в Маямі та провели конструктивні обговорення щодо можливих шляхів деескалації та завершення війни з Росією напередодні зими, а також просування зусиль, спрямованих на досягнення міцного та тривалого миру", - йдеться в його повідомленні.

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Спецпресдавник Трампа також перелічив, які теми обговорювалися на зустрічі:

"Обговорення охопили широке коло питань, зокрема короткострокові заходи щодо підготовки до зими (енергетична стійкість, експорт зерна), гарантії безпеки, а також довгострокові домовленості щодо безпеки України та Європи з метою запобігання майбутнім конфліктам та підтримки післявоєнної відбудови й економічного процвітання України, включаючи її вступ до ЄС".

За його словами, зустріч була плідною й вдалося визначити напрямок для подальших переговорів США з РФ.

"Цей обмін думками був плідним і допоміг визначити напрямки для подальшого вивчення напередодні наступної зустрічі представників США з Росією. Учасники ще раз підтвердили свою спільну прихильність до продовження дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення стійкого миру, який зміцнює безпеку та створює можливості для тривалої стабільності й процвітання", - додав Віткофф.

Переговори делегацій України та США

Раніше УНІАН повідомляв, що джерело розповіло Reuters, що делегації України та США за участю радників з питань національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії обговорять пропозиції щодо гарантій безпеки для України, план післявоєнного відновлення та інші аспекти конфлікту. Примітно, що 8 жовтня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що конфлікт перебуває в небезпечному глухому куті. Видання зазначило, що Трамп намагається організувати тристоронні переговори між Росією, США та Україною.

Також ми писали, що наприкінці жовтня Віткофф та Кушнер можуть знову відвідати Москву, щоб провести переговори з Володимиром Путіним. За даними Axios, адміністрація Дональда Трампа прагне досягти дипломатичного прориву до проміжних виборів у США та настання суворої зими в Україні. Однією з цілей переговорів є досягнення часткового припинення вогню, яке передбачатиме зупинення атак на енергетичну інфраструктуру та зерновий сектор. Україна готова до перемир'я, однак Росія поки що не демонструє значного бажання погодитися на цю пропозицію.

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