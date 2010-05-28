В Осло відбувся другий півфінал Євробачення-2010.

За наслідками глядацького голосування до фіналу пройшли представники: Грузії, УКРАЇНИ, Туреччини, Ізраїлю, Ірландії, Кіпру, Азербайджану, Румунії, Вірменії, Данії.

Нагадаємо, що позавчора перший півфінал пройшли виконавці з Боснії і Герцеговини, Молдови, Росії, Греції, Португалії, Білорусі, Сербії, Бельгії, Албанії та Ісландії.

Крім них у фіналі виступають засновники конкурсу (Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія) і господар Євробачення-2010 Норвегія.

Фінал відбудеться 29 травня.