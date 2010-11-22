Президент Ірану закликав дівчат виходити заміж у 16-17 років

Президент Ірану Махмуд АХМАДІНЕЖАД закликав іранських дівчат виходити заміж у 16-17 років, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на державну газету Jam-e Jam.

Він піддав критиці нинішню тенденцію укладати шлюб, у середньому, у віці 24-26 років. «Нам потрібно звести вік одруження для юнаків до 20 років, і для дівчат до, приблизно, 16 і 17 років», - заявив М.АХМАДІНЕЖАД.

Раніше Президент Ірану висловлювався з приводу збільшення кількості населення, при цьому відкидаючи ідею сімейного планування як запозичення Заходу.

Критики стверджують, що така політика лише погіршить ситуацію у світлі нинішнього офіційного 9% рівня безробіття в Ірані.