Кільчицька показала татуювання на нозі (фото)

На прес-конференцію у київській мерії заступник Черновецького Ірена Кільчицька з’явилася на височезних підборах. Проте найцікавішим нюансом для фотографів стало татуювання в районі гомілки у формі божої корівки – точніше двох маленьких сонечок.

Існує кілька значень татуювання у вигляді сонечка. Так, воно може бути символом сонця, а також попереджати про небезпеку, підказувати термін людського життя.

З іншого боку, сонечко - це символ мінливої натури. Проте найчастіше таке тату вибивають на щастя. Сонечко – це також символ удачі.

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