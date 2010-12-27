У лобовому зіткненні "дев'ятки" і Volkswagen загинули троє
09:40, 27 грудня 2010Разное
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У тому числі дитина 2000 р.н.
Вчора о 12.00 поблизу с. Дмитренки Гайсинського району Вінницької області сталося лобове зіткнення легкових автомобілів “ВАЗ - 2109” та “Volkswagen Golf”.
Внаслідок ДТП троє осіб загинуло, у тому числі дитина 2000 р. н., і ще двох було госпіталізовано до Тростянецької центральної районної лікарні, повідомляє прес-служба МНС.
Правоохоронні органи проводять розслідування.
Всього за добу на території України було зареєстровано 74 ДТП, у яких загинуло 18 осіб та 79 травмовано.
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