Водій-пенсіонер збив на смерть двох пішоходів
Ще один - у лікарні
У Херсонській області водій-пенсіонер збив на смерть двох пішоходів і ще одного травмував.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 26 грудня о 19.15 в Білозерському районі.
63-річний водій автомобіля «Шевроле Лачетті», рухаючись в бік села Софіївка, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на трьох пішоходів.
Внаслідок наїзду 38-річний та 23-річний пішоходи від отриманих травм загинули на місці ДТП. Третій 41-річний постраждалий доставлений в реанімаційне відділення Білозерської лікарні з травмами. Загиблі та постраждалий - мешканці Одеської області.
Триває слідство щодо всіх обставин трагедії.
Крім того, у Чернігівській області в селищі Ріпки та в селі Єгорівка під колесами автомобілів загинули двоє пішоходів.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, в обох випадках водії зникли з місць пригоди.
Наразі проводяться заходи зі встановлення транспортних засобів та осіб водіїв.