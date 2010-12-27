У Херсонській області водій-пенсіонер збив на смерть двох пішоходів і ще одного травмував.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 26 грудня о 19.15 в Білозерському районі.

63-річний водій автомобіля «Шевроле Лачетті», рухаючись в бік села Софіївка, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на трьох пішоходів.

Внаслідок наїзду 38-річний та 23-річний пішоходи від отриманих травм загинули на місці ДТП. Третій 41-річний постраждалий доставлений в реанімаційне відділення Білозерської лікарні з травмами. Загиблі та постраждалий - мешканці Одеської області.

Триває слідство щодо всіх обставин трагедії.

Крім того, у Чернігівській області в селищі Ріпки та в селі Єгорівка під колесами автомобілів загинули двоє пішоходів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, в обох випадках водії зникли з місць пригоди.

Наразі проводяться заходи зі встановлення транспортних засобів та осіб водіїв.