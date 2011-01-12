У Детройті назвали автомобілі року

Журі Міжнародного автосалону в Детройті назвало кращі автомобілі року.

Автомобілем року в класі легкових машин став гібрид Chevrolet Volt 2011 року, здатний подолати близько 60 кілометрів на електричному ходу від батарей.

У класі позашляховиків пальма першості вручена останній версії FordExplorer.

Спочатку в конкурсі брали участь 14 легкових машин і 14 позашляховиків, з яких у фінал пройшли шість автомобілів (по три в кожній категорії). Крім моделей Chevrolet Volt і Ford Explorer, у шорт-листі також були: Nissan Leaf, Hyundai Sonata, Dodge Durango і Jeep Grand Cherokee.

Кращий автомобіль року обраний таємним голосуванням 49 журналістів, які пишуть про автомобільний ринок. Кожний з них мав виставити всього 25 балів, при цьому максимальну оцінку в 10 балів можна було присудити тільки одній моделі.

У 2010 році переможцями конкурсу стали два автомобілі компанії Ford - седан Fusion Hybrid і фургон Transit Connect. У категорії легковиків друге і третє місце посіли Volkswagen Golf GTI і Buick LaCrosse, а серед позашляховиків - Chevrolet Equinox і Subaru Outback.

Міжнародний північноамериканський автосалон, який в 2011 році проходить у 23-й раз, триватиме до 23 січня. Тут представлено близько 40 новинок автоіндустрії.