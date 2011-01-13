Перекинувся МАЗ з 20 тоннами скла
00:36, 13 січня 2011Разное
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Повідомляє кримське УМНС
Вантажний автомобіль з 20 тоннами скла, який прямував з Миколаєва до Сімферополя, перекинувся.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, за попередньою версією, водій «МАЗу» на повороті не впорався з управлінням і допустив перекидання причепа і тягача.
Унаслідок дорожньої аварії в Сімферопольському районі півострова ніхто не постраждав.
Співробітники МНС за допомогою крана і тягача звільнили проїжджу частину для проїзду транспорту.
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