Перекинувся МАЗ з 20 тоннами скла

Вантажний автомобіль з 20 тоннами скла, який прямував з Миколаєва до Сімферополя, перекинувся.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, за попередньою версією, водій «МАЗу» на повороті не впорався з управлінням і допустив перекидання причепа і тягача.

Унаслідок дорожньої аварії в Сімферопольському районі півострова ніхто не постраждав.

Співробітники МНС за допомогою крана і тягача звільнили проїжджу частину для проїзду транспорту.