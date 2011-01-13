Менеджер автосалону зібрав готівку з клієнтів і "обрубав кінці"

Співробітниками міліції розкрито шахрайство, скоєне офіційним менеджером одного з фірмових автосалонів Севастополя, який шляхом обману заволодів понад 30 тис. грн покупців.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю міської міліції з посиланням на в.о. начальника Нахімовського райвідділу міліції Геннадія ЛЕБЕДЮКА, фірма направила згаданого 25-річного співробітника для роботи у Севастополь із Мелітополя.

Менеджер ошукував клієнтів, які хотіли придбати автомобіль у кредит на десять років з невеликими відсотками. Майбутнім покупцям він говорив, що взяти авто в кредит вони можуть, але потрібно зробити перший внесок, який він брав «на руки» і запевняв клієнтів, що сам зробить оплату в банку. Деяким потерпілим видавав надруковані на звичайному принтері квитанції. При цьому менеджер не пропонував підписувати договори, кожному клієнтові він називав різні терміни, коли вони зможуть прийти за документами і новим автомобілем.

Зібравши кілька внесків з довірливих покупців, молодий чоловік звільнився, надіславши письмову заяву поштою. Він змінив місце проживання і номер мобільного телефону. Афера розкрилася, коли за документами на нову машину прийшов один із клієнтів, і з`ясувалося, що договори у Київське представництво автосалону не надходили. На сьогодні міліції відомо про вісьмох потерпілих від дій шахрая. Загальна сума завданих збитків становить понад 30 тис. грн.

Звільнившись з автосалону, зловмисник, однак, залишився у Севастополі, офіційно влаштувався на нову роботу, де і був затриманий співробітниками відділу державної служби охорони при УМВС України в м. Севастополі.

Щодо колишнього менеджера автосалону порушено кримінальну справу за ст. 190 Кримінального кодексу України - «Шахрайство».