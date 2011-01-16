Іракський студент загинув в аварії поблизу Єнакіева

Громадянин Іраку в суботу загинув у ДТП в Донецькій області, ще двоє іракців, одержали травми, повідомляє Департамент зв’язків з громадськістю МВС України.

"На дорозі поблизу м.Єнакієва Донецької області громадянин Республіки Ірак, 1987 р.н., студент Луганського національного медичного університету, не впорався з управлінням автомобіля Opel і виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Mercedes.

У результаті аварії водій загинув, а два його пасажири - громадяни зазначеної держави, одержали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.