НСЖУ уклала меморандум про взаєморозуміння з Посольством Ірану

Сьогодні Національна спілка журналістів України уклала меморандум про взаєморозуміння з Посольством Ірану в Україні.

Як повідомили УНІАН у НСЖУ, посол Ісламської Республіки Іран Акбар ГАСЕМІ-АЛІАБАДІ зауважив, що минулого року значно активізувалися відносини між Україною та Іраном в економічній і культурній галузях, вдало пройшли Дні культури Ірану в Україні.

Меморандум між Посольством Ірану і Національною спілкою журналістів України передбачає інтенсифікацію творчих та ділових контактів між засобами масової інформації двох країн. Передбачено найближчим часом здійснити обмін делегаціями.

Голова НСЖУ Ігор ЛУБЧЕНКО наголосив, що обмін групами журналістів дозволить встановити прямі партнерські взаємини між засобами масової інформації двох країн як на національному, так і регіональному рівнях, що дозволить широко інформувати два народи про економічні та культурні досягнення країн.