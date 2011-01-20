У ДТП на Харківщині загинули 5 людей
08:39, 20 січня 2011Разное
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Зіткнулися два авто
Вчора о 22.10 біля Ізюма Харківської області на автошляху Харків - Довжанське внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 5 чоловік.
Як повідомляє прес-служба МНС, на місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Харківській області.
Всього за добу на території України зареєстровано 55 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 10 оіб і 55 травмовано.
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