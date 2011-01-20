У ДТП на Харківщині загинули 5 людей

Вчора о 22.10 біля Ізюма Харківської області на автошляху Харків - Довжанське внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 5 чоловік.

Як повідомляє прес-служба МНС, на місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Харківській області.

Всього за добу на території України зареєстровано 55 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 10 оіб і 55 травмовано.