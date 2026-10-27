Росія атакувала Південний міст в Києві: рух перекрито для всього транспорту

Після влучання в Південний міст поїзди зеленої лінії курсують на двох окремих ділянках, а на червоній тимчасово закрили станції "Чернігівська" та "Лісова".

У Києві після ракетної атаки вночі 27 жовтня пошкоджено інфраструктуру метрополітену та Південний міст. Через це рух поїздів обмежили на червоній і зеленій лініях метро, а згодом міст тимчасово перекрили для всього транспорту в обох напрямках. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко, Київська міська військова адміністрація, Київська міська державна адміністрація та Патрульна поліція.

За словами Кличка, внаслідок обстрілу було влучання в Південний міст. Також пошкоджено розташовану на ньому інфраструктуру метрополітену.

Як курсують поїзди метрополітену

Через пошкодження наземної інфраструктури рух поїздів червоною лінією обмежили. Наразі вони курсують між станціями "Академмістечко" та "Дарниця".

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Станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово зачинені для пасажирів.

Рух поїздів через Південний міст призупинили. Зелена лінія працює на двох окремих ділянках: поїзди курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний Хутір".

На місці пошкоджень працюють необхідні фахівці.

Південний міст закрили для всього транспорту в обох напрямках

Згодом патрульна поліція повідомила про тимчасове перекриття Південного мосту для всіх транспортних засобів в обох напрямках.

Обмеження пов’язані з пошкодженнями, яких об’єкт зазнав унаслідок нічної ракетної атаки.

Оновлено о 06:36. За оновленою інформацією, відбулися зміни в роботі метрополітену. За інформацією КМДА:

Червона лінія: рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Лісова". Всі станції, зокрема "Чернігівська" та "Лісова", відкриті для пасажирів.

Зелена лінія: рух поїздів – між станціями "Сирець" – "Видубичі". Водночас рух поїздів між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" тимчасово призупинений.

Крім того, у Києві посилюють роботу наземного громадського транспорту через зміни в роботі метро. У зв’язку зі збільшенням навантаження на червону лінію метрополітену на тимчасовому автобусному маршруті № 1-М працюватимуть 15 одиниць рухомого складу.

Також через перекриття Південного мосту змінюється рух автобусів №№ 22, 91. Для забезпечення перевезення пасажирів рух цих маршрутів організовують через Дарницький міст.

На маршруті № 22 кількість автобусів збільшать на 4 одиниці – загалом працюватимуть 14 автобусів. Водночас 5 автобусів курсуватимуть на короткому відрізку вул. Тростянецька – ст. м. "Либідська".

На маршруті № 91 також додадуть 4 автобуси – загалом працюватимуть 7 одиниць рухомого складу.

Атака на Київ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, з вечора понеділка, 26 жовтня, російські окупанти запустили по столиці України - місту Київ балістичні ракети.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська балістика вдарила в Києві по території одного з університетів. Кличко проінформував, що кількість постраждалих зросла до 10 осіб, більшість з них - студенти. Також він повідомив про одного загиблого:

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