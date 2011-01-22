Лікарі рятують крокодила, який проковтнув мобільник (фото)

У Дніпропетровську борються за життя нільського крокодила з одеського океанаріуму, який проковтнув мобільний телефон.

Майже місяць тому 14-річний Гена ковтнув мобільник, який випав з рук відвідувачки. Якийсь час з черева рептилії навіть лунали різноманітні рінгтони, а сам крокодил украй нервував від вібрацій у череві.

Спочатку ветеринари сподівалися, що мобільний вийде природним шляхом. Але минув місяць, і тварина почала втрачати апетит. Тоді працівники океанаріуму придумали незвичний спосіб дістати сторонній предмет з живота тварини. Гену пригостили делікатесом - відгодованими перепелицями, яких заздалегідь накачали проносним. Але їсти перепелиць пацієнт так і не став.

За словами ветеринара, крокодилові буде зроблений рентген і, швидше за все, від дискомфорту його врятує лише операція.

Фото УНІАН