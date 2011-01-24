У Харкові автомобіль не розминувся з трамваєм: є жертви

У Харкові в результаті зіткнення трамвая та автомобіля «Hyundai» загинув водій легковика.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні ДАІ Харкова, дорожньо-транспортна пригода сталася на вул. Академіка Павлова. Водій автомобіля «Hyundai» допустив зіткнення з трамваєм маршруту №6, який рухався в зустрічному напрямку.

У результаті ДТП водій легковика загинув на місці, а пасажира «Hyundai» було госпіталізовано з тілесними ушкодженнями до лікарні.

Пасажири трамваю не постраждали.