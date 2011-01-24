У Харкові автомобіль не розминувся з трамваєм: є жертви
13:27, 24 січня 2011Разное
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Загинув водій легковика
У Харкові в результаті зіткнення трамвая та автомобіля «Hyundai» загинув водій легковика.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні ДАІ Харкова, дорожньо-транспортна пригода сталася на вул. Академіка Павлова. Водій автомобіля «Hyundai» допустив зіткнення з трамваєм маршруту №6, який рухався в зустрічному напрямку.
У результаті ДТП водій легковика загинув на місці, а пасажира «Hyundai» було госпіталізовано з тілесними ушкодженнями до лікарні.
Пасажири трамваю не постраждали.
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