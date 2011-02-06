Літак не вписався у злітну смугу і виїхав на городи (фото)

У неділю приблизно опівдні на Чернівецькому летовищі вантажний літак чи то під час зльоту, чи посадки не вписався у злітну смугу, легко проламав огорожу і виїхав на городи в передмісті Чернівців біля села Чагор Глибоцького району.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить фото, надіслане головним редактором Українського споттерського сайту «Аеровокзал» Ігорем ЛЕСІВИМ. На ньому чітко видно, що літак здійснив різкий маневр вправо від злітної смуги і «подався» на городи. На щастя, зупинився, прооравши землю метрів сто, зав’язнувши в болоті.

Одразу до місця події поспішили пожежники і військові.

Серед перших неофіційних версій події – літак був несправний, сильно перевантажений, або ж був нетверезим пілот.

Свідок події Олексій КУЖКО повідомив у місцевому блозі, що, перебуваючи у своєму гаражі, він почув тон двигунів, що постійно змінювався, а потім довгий і затяжний, скоріше за усе, реверс. Коли чоловік вийшов за гараж, то побачив там за 700-800 метрів літака, що не мав видимих пошкоджень.

Інший дописувач у своєму коментарі повідомив: «Видимих пошкоджень немає? 25 метрів паркану із залізобетонних стовпів та колючої проволоки. Не виключено, що знадобиться допомога рихтувальника».

Наразі офіційних версій того, що сталося від УМВС в Чернівецькій області та ГУ МНС немає.