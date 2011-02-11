У зіткненні Шевроле і ВАЗ загинуло четверо людей
08:56, 11 лютого 2011Разное
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ДТП у Херсонській області
У четвер о 7.30 у Нововоронцовському районі Херсонської області на 21-му км автошляху Мар’янське – Берислав сталося лобове зіткнення легкових автомобілів ВАЗ-21013 та Chevrolet Aveo.
Внаслідок ДТП троє людей загинули на місці, одна людина померла у лікарні, повідомляє прес-служба МНС.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Херсонській області.
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