На трасі Сімферополь-Феодосія зіткнулися три машини: є жертви

У Криму внаслідок зіткнення трьох автомобілів загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в АРК, сьогодні вночі на 9-му км траси Сімферополь-Феодосія сталося лобове зіткнення двох автомашин: «ВАЗ-2106» і «Ауді-100». Після зіткнення в автомобіль «Ауді-100», що стояв, врізався автомобіль «Хундай Соната» під керуванням жителя м. Бахчисарай, що рухався в напрямку селища Зуя.

Внаслідок ДТП загинули водії «ВАЗ-2106» і «Ауді-100», обидва – жителі Криму. Крім того, постраждав пасажир «Хундай Соната» - 20-річний хлопець, який з травмами був доставлений у 6-ту міську лікарню м. Сімферополя.

Обставини трагедії з`ясовуються.