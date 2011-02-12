Вантажівка врізалася в мікроавтобус: постраждали 19 пасажирів

Сьогодні вранці у Харкові внаслідок зіткнення вантажівки з мікроавтобусом постраждали 19 пасажирів із 22, які перебували в салоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ МВС України, близько 8-ї години ранку в Харкові на перехресті вулиць Роганської - Грицевця водій вантажного автомобіля “Volvo” з напівпричепом під час повороту ліворуч скоїв зіткнення з мікроавтобусом “Мercedes”, який їхав назустріч.

Внаслідок ДТП вісьмох пасажирів мікроавтобуса “Мercedes” з різними тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарень Харкова.

Як повідомили в Управлінні ДАІ у Харківській області, станом на 12.00 до медичних закладів Харкова звернулися за допомогою ще одинадцятеро пасажирів вищевказаного автобуса.

Причини та обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.