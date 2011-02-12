Справа екс-міліціонера, якому депутат відкусив палець, дійшла до суду

Прокуратура Сумської області завершила розслідування та направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням колишнього начальника відділення спецпідрозділу «Сокіл», який у 2007 році здійснив спробу захоплення депутата Шосткінської міської ради, і той зміг вирватися, відкусивши міліціонерові пальця.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією старшого слідчого прокуратури Сумської області Олександра ГЛЯДЧИШИНА, нападникам тоді не вдалося повністю виконати план нападу через те, що потерпілий вчинив їм опір. Обороняючись, він відкусив одному з нападників фалангу пальця, яка була виявлена під час огляду місця події.

Впродовж трьох років осіб, які скоїли напад на місцевого депутата, не вдавалося встановити. Потім прокуратура області отримала інформацію про те, що він міг бути вчинений працівниками міліції. Слідчий прокуратури призначив ряд експертиз, в тому числі експертизу ДНК, яка показала, що кров, виявлена на місці події, справді належить одному із екс-міліціонерів. Таким чином вдалося розкрити даний злочин і встановити особу одного з учасників нападу. Йому пред’явлено обвинувачення у вчиненні хуліганства у складі групи осіб та перевищенні влади і службових повноважень, що супроводжувалося насильством. Справу з обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті.

Стосовно інших учасників нападу, які залишаються невстановленими, кримінальна справа виділена в окреме провадження і направлена прокурором для подальшого розслідування.